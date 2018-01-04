МОСКВА, 3 січ — . Співробітники митної служби Бельгії вилучили у порту Антверпена близько семи тонн кокаїну, який був захований в коробках з бананами, повідомляє видання Brussels Times. © Flickr / Serge MelkiВ США врятували морську черепаху, запутавшуюся у згортках з кокаїном

Як зазначає видання, бельгійські митники виявили кокаїн у минулі вихідні. Кінцевим пунктом доставки товару, ймовірно, повинні були стати Нідерланди.

Зараз проводиться розслідування, щоб точно встановити, звідки прямував вантаж, і куди він повинен був потрапити.