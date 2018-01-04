КИЇВ, 3 січ — . Глава МЗС України Павло Клімкін заявив, що зброя, що США нададуть Україні, буде використовуватися тільки в разі провокацій з боку ополченців, але не для ескалації конфлікту на сході України, повідомляє сайт українського телеканалу NewsOne. СтрингерФРГ скептично ставиться до постачань зброї Україні, заявив глава МЗС

Раніше адміністрація президента США Дональда Трампа схвалила план з надання Україні летального зброї, у тому числі протитанкових ракет Javelin. Представник держдепартаменту США Хезер Науэрт заявила, що Вашингтон прийняв рішення про постачання оборонного озброєння Україні для забезпечення захисту її територіальної цілісності і суверенітету. У вівторок президент України Петро Порошенко заявив, що Україна в 2018 році отримає летальна оборонну зброю від США.

“Мова йде про зброю оборонного характеру. Ця зброя може і буде використовуватися в разі провокацій з боку Росії і підтримуваних нею терористів, і, як ви розумієте, вона не буде використовуватися в атакуючих діях, тому воно не може використовуватися як аргумент, який буде сприяти підвищенню градуси конфлікту”, — сказав Він на прес-конференції в середу.

Міністр зазначив, що рішення Трампа про надання Україні летального оборонного озброєння несе як символічний, так і практичний характер. © AFP 2017 / Tony ЅиріпѕкуКиев не бачить загрози великої війни в Донбасі через постачання зброї з США

РФ неодноразово застерігала від планів постачання озброєнь на Україну, так як цей крок лише призведе до ескалації конфлікту в Донбасі. Як не раз заявляв прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, постачання зброї на Україну ззовні не будуть сприяти врегулюванню кризи в Донбасі і реалізації мінських угод. Проти поставок зброї на Україну висловилося більшість європейських політиків. Так, колишній голова ОБСЄ, президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайер заявив, що постачання зброї на Україну є дуже ризикованим і контрпродуктивним шляхом виходу з кризи.

Виконання Мінських угод