ВАШИНГТОН, 3 січ — . Білий дім категорично спростував у середу зміст ще не вийшла книги журналіста Майкла Вулффа, де говорилося, зокрема, що Дональд Трамп не розраховував стати президентом США, а його дружина Меланія була в шоці від перспективи стати першою леді.

© РИА Новини / Сергій ГунеевТрамп переплутав слова “одкровення” і “революція””Ця книга наповнена брехливими і вводять в оману розповідями людей, у яких не було ні доступу, ні впливу на Білий дім. Той факт, що ці люди взяли участь в книзі, яку можна описати лише як відро таблоидное чтиво, показує, що ці люди відчайдушно намагаються здатися важливими”, — заявила прес-секретар президента США Сара Сандерс. Вона не сказала, що це за люди, але її заява збіглася з різкими нападками президента Трампа на його колишнього радника Стівена Бэннона, якого постійно цитує автор книги. Зокрема, за його словами, Бэннон назвав зустріч сина Трампа з російським юристом Наталією Весельницкой “зрадою”. Зустріч фігурує в популярній теорії “російського втручання” у вибори в США, яке в Кремлі категорично спростували.

Трамп після публікації фрагментів книги заявив, що у Бэннона не було ніякого впливу в Білому домі, що той не мав відношення до перемоги на виборах і взагалі “втратив розум” після звільнення з адміністрації.

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisБывшие помічники розповіли про роботу з ТрампомПредставитель першої леді Стефані Грішем також спростувала зміст книги. “Цю книгу явно будуть продавати у відділі уціненої художньої літератури. Пані Трамп підтримала рішення свого чоловіка балотуватися в президенти, вона навіть закликала його до цього. Вона була впевнена, що він виграє, і була дуже рада, коли він виграв”, — заявила представник Меланії Трамп.

У книзі Вулффа стверджується, що Меланія Трамп “була в сльозах, і зовсім не радісних” при думці про можливе президентство чоловіка. За твердженням автора, Дональду Трампу довелося особисто заспокоювати дружину і запевняти її, що він президентом не стане. Також Трамп говорив нині покійному медіа-магнату Роджеру Эйлсу, що його передвиборна кампанія перевершила всі очікування і що передбачуване поразка стане для нього перемогою, пише Вулфф. Трамп несподівано для більшості ЗМІ і соціологів переміг на виборах президента США в листопаді 2016 року, розгромивши фаворита — кандидата від демократів Хілларі Клінтон за кількістю виборців від штатів, хоча за поданими голосами виборців Клінтон впевнено лідирувала.

Книга “Вогонь і лють: в Білому домі Трампа” вийде в продаж 9 січня, уривки з неї були опубліковані американськими ЗМІ в середу.