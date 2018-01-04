МОСКВА, 3 січ — . Зимовий шторм “Бурглинд” з ураганним вітром обрушився на Швейцарію в середу, 16 людей постраждали, пише газета Tagblatt.

© REUTERS / Stefan WermuthНа Швейцарії зимовий шторм обрушився з ураганним ветромОтмечается, що швидкість вітру досягала 200 км/год. З-за потужного пориву вітру в регіоні Бернського Оберланда пасажирський потяг зійшов з рейок, в результаті восьмеро людей отримали травми.

У кантонах Аргау, Люцерн, Берн і Золотурн шість водіїв і пішоходів постраждали в результат падіння дерев з-за урагану. Двох літніх жителів кантону Невшатель здуло сильним поривом вітру.

З-за шторму в деяких регіонах країни було перервано автомобільне та залізничне сполучення, скасовані і перенесені кілька десятків авіарейсів. В результаті негоди майже 100 тисяч будинків залишилися без електрики. © , ИнфографикаУровни небезпеки погоди