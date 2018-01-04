Прокуратурою під час отримання хабара у 1000 доларів США затриманий капітан поліції.

«Військовою прокуратурою Дніпропетровського гарнізону розслідується кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 КК України за фактом вимагання старшим слідчим СУ ГУНП в області капітаном поліції Б. у громадянина Ю., обвинуваченого у скоєнні ДТП, закриття кримінального провадження щодо останнього», — написала Лариса Сарган.

Правоохоронцями встановлено, що 07.11.2017 Б. висунув Ю. вимогу про передачу йому 1300 доларів США за повернення його авто із штрафмайданчика і закриття у/п.

03.01.2018 під час отримання частини неправомірної вигоди в розмірі 1000 доларів США старшого слідчого СУ ГУ НС в області капітана поліції Б. затримали в порядку статті 208 КПК України.