КИЇВ, 4 січ — . Омбудсмен України Валерія Лутковська вважає, що в обміні полоненими в Донбасі за принципом “всіх на всіх” повинні брати участь міжнародні експерти.

© РИА Новини / Маша РоссВ Києві вважають, що наступні переговори щодо обміну полоненими пройдуть легше”Вирішити питання щодо обміну “всіх на всіх” мають якісь експерти, це можуть бути національні або міжнародні експерти”, — сказала Лутковська в ефірі телеканалу “112 Україна”.

За її словами, експерти повинні проїхати по всіх місцях утримання полонених на непідконтрольної Києву території Донбасу і переконатися, що там немає “жодної людини, яка б незаконно утримувалася під вартою”.

“Тоді ми будемо розуміти, що пункт “всіх на всіх” виконаний. До того часу я не розумію, а як у цьому переконатися?” — додала омбудсмен.

Читайте докладніше про конфлікт на Україні >>

Виконання Мінських угод