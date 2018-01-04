МОСКВА, 4 січ — . Співробітників новинної студії британського каналу ITV евакуювали в прямому ефірі після того, як в приміщенні спрацювала пожежна сигналізація, повідомляє таблоїд Sun.

В Ірландії телеведучого здуло вітром під час прогнозу погодыИнцидент стався під час вечірнього випуску новин о 22.00 (1.00 за київським часом) в середу. Ведучий програми ITV News Тому Брэдби повідомив глядачам, що в приміщенні “можливо, ви чуєте, пожежну сигналізацію”.

“Ми не впевнені, що потрібно робити з цього приводу, але думаємо, що будемо змушені евакуюватися”, — сказав він, вибачившись перед глядачами. Після цього на екрані з’явилася фраза: “Просимо вибачення за перерву”.

Як заявив представник телеканалу, тривога виявилася помилковою. Через десять хвилин після інциденту на каналі показали випуск прогнозу погоди, після якого відновилося мовлення в нормальному режимі.