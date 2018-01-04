МОСКВА, 4 січ — . Представлений президентом Франції Еммануелем Макроном законопроект, спрямований проти фейкових новин в інтернеті, не ставить перед собою мету “заглушити опозицію і критиків”, заявив офіційний представник французького уряду Бенжамен Гриво.

© AFP 2017 / Alberto PizzoliБерлускони не вірить твердженням про підтримку Росією опозиції на ЗападеМакрон, виступаючи в середу з новорічним зверненням перед журналістами, розповів про законопроект, який буде направлений проти фейкових новин в інтернеті. Він зазначив, що текст законопроекту по боротьбі з поширенням неправдивої інформації в періоди виборчих кампаній, буде представлений в найближчі тижні.

“Питання не в тому, щоб покласти край свободу преси, свободу слова, щоб змусити замовкнути опозицію і критиків… У соціальних мережах зустрічається дуже багато неправдивої інформації. З 30 найбільш цитованих публікацій газети Liberation більше 20 виявлялися помилковими”, — заявив Гриво в ефірі телеканалу BFMTV.

© РИА Новини / Олексій ВитвицкийМакрон заявив, що тільки міжнародна коаліція може перемогти ІГ* в СирииВ свою чергу, голова партії “Національний фронт” Марін Ле Пен розкритикувала поданий президентом законопроект. “Контроль за свободою слова в інтернеті, проникнення судової сфери в суспільство: чи залишається Франція демократією, якщо змушує своїх громадян замовкнути? Це дуже тривожно!” — написала Ле Пен у своєму мікроблозі в Twitter.

Політик також поставила питання про те, хто буде виносити рішення про хибність інформації. “Хто буде вирішувати, помилкова інформація? Судді судового профспілки? Уряд?” — задався риторичним питанням Ле Пен.