КИЇВ, 4 січ — . Правоохоронці у Чернігівській області знайшли викрадені погруддя українського письменника Михайла Коцюбинського і російського поета Олександра Пушкіна, повідомила в четвер прес-служба обласного управління Національної поліції України.

© РИА Новини / Р. КараковВ Чернігові з могили українського письменника вкрали бронзову бюстВ середині грудня поліція Чернігівської області повідомила, що бронзовий бюст вагою близько 100 кілограмів вкрали з могили Коцюбинського в Чернігові. Наприкінці грудня стало відомо про зникнення бюста Пушкіна з парку в Чернігівській області.

“Інформацію про знахідку підтверджуємо”, — цитує повідомлення поліції агентство УНН.