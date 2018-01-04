ГАЗУ, 4 січ — . Десять палестинців отримали поранення в ході зіткнень з ізраїльською армією в таборі біженців у Вифлеємі, повідомили в міністерстві охорони здоров’я Палестини. © РИА Новини / Віталій БелоусовРешение США по Єрусалиму рівнозначно оголошенню війни, вважають в Палестині

“В ході зіткнень з ізраїльською армією, що сталися під час штурму табору біженців аль-Дхеша у Вифлеємі, 10 палестинців отримали поранення бойовими кулями ізраїльських солдатів”, — йдеться в міністерському повідомленні. У палестинському Моз додали, що двоє знаходяться у важкому стані.

Червоний півмісяць надав постраждалим необхідну медичну допомогу. “Наш персонал швидкої допомоги надав необхідну першу допомогу пораненим палестинцям, доставлених в лікарню”, — заявила прес-секретар Палестинського Червоного півмісяця Эраб аль-Фукаха.