БЕРЛІН, 4 січ — . Питання про порушення перемир’я в Донбасі з української сторони буде піднято на зустрічі з керівництвом СММ ОБСЄ через два тижні, заявив журналістам на Україні чинний глава МЗС ФРН Зігмар Габріель. Сергій АверинВСУ обстріляли захід Донецька запальними боєприпасами, заявили в ДНР

Контактна група по врегулюванню конфлікту в Донбасі погодила режим припинення вогню до новорічних та різдвяних свят з 23 грудня. Сторони конфлікту вже звинуватили одне одного у порушенні перемир’я

“Моніторингова місія постійно повідомляла про те, що порушення перемир’я відбуваються також і з української сторони. Тому ми були б дуже раді зустрітися з представниками СММ сьогодні. Ми опитали керівництво місії, чи порушення перемир’я відбуваються з обох сторін. Тепер ми повинні зробити це через 14 днів”, — сказав міністр, заява якого транслював телеканал N24.

Він додав, що запланована раніше поїздка на ділянку лінії розмежування в районі Маріуполя скасовано з-за погодних умов.

Габріель додав, що політичні переговори з українською стороною були проведені в середу. Він перебуває з візитом на Україні 3-4 січня. Як заявили раніше в МЗС ФРН, у четвер Габріель разом з українським колегою Павлом Климкиным повинен був відвідати ділянку лінії розмежування в районі Маріуполя, зустрітися там з співробітниками СММ ОБСЄ. Виконання Мінських угод