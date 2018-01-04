МОСКВА, 4 січ — . Поїзд зійшов з рейок в ПАР, близько 100 людей постраждали, повідомляє служба екстреної медичної допомоги ER24.

У ПАР лев накинувся на автомобіль з туристами, щоб “похвалитися””ER24 та інші служби прибули на місце, де стався інцидент з потягом. За попередніми даними, близько 100 людей постраждали”, — повідомляє служба у Twitter.

Інцидент стався в четвер між населеними пунктами Хенненман (Hennenman) і Крунстадт (Kroonstad). За даними видання Enca, аварія сталася за участю поїзда і двох автомобілів, в тому числі вантажного.

За останніми даними, після того, як потяг зійшов з рейок, він загорівся.