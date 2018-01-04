МОСКВА, 4 січ — . Постійний представник Ірану при ООН Голямали Хошру звинуватив уряд США в підтримці антиурядових демонстрацій в республіці. Про це йдеться в його посланні генерального секретаря всесвітньої організації Антоніу Гуттерешу.

© AP PhotoГлава МЗС Туреччини виступив проти втручання Ізраїлю та США у справи Ірану”протягом останніх декількох днів американська адміністрація на чолі з президентом США зробила спроби гротескним способом втрутитися у внутрішні справи Ірану”, — цитує агентство Tasnim текст послання.

За словами дипломата, в деяких випадках “іноземні агенти” використовували акції протесту для здійснення “безглуздих убивств”.

© РИА Новини / Ілля ПиталевСМИ: Ізраїль і США підписали секретну угоду щодо стримування ИранаОн додав, що іранська конституція гарантує право на демонстрації. “Як і у всіх інших демократичних режимах, уряд Ісламської Республіки Іран використовує захисту як цього права, так і своїх громадян від насильства і знищення”, — додав постпред.

Хошру також звинуватив американські влади в “образі іранської нації” і “демонстрації відкритої ворожості іранському народу” через заборону на в’їзд в США.

Дипломат висловив надію на те, що інші країни засудять “небезпечні заяви і політику” США і закличуть Вашингтон дотримуватися міжнародне право.

Іранський постпред також попросив розповсюдити своє послання в Раді Безпеки ООН.

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteКонгресс США розгляне санкції проти Ірану за придушення протестовВ великих містах Ірану, серед яких Тегеран, Мешхед, Ісфахан і Решт, з 28 грудня проходять масові акції протесту. Президент Хасан Роухани заявив, що до демонстрацій призвели внутрішні проблеми країни, хоча інші держави займалися підбурюванням. За даними ЗМІ, жертвами заворушень стали не менше двадцяти осіб, кілька сотень затримані.

Напередодні командувач іранськими Корпусом вартових ісламської революції Мохаммад Алі Джаафарі оголосив про провал смути”.