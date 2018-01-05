МОСКВА, 4 січ — . На Багамських островах хлопчикові вдалося уникнути нападу відразу 4 акул завдяки тому, що приготовившихся до атаки тварин помітив оператор дрона. Про це повідомляє Daily Mail. “Ми просто оніміли”. В Австралії рибалки зловили вагітну тупорылую акулу

Відеозапис, зроблений власником дрона Артемом Ткаченко, опублікована на YouTube. На ролику видно, як дитина, не підозрюючи про небезпеку, біжить у воду і пливе прямо назустріч чотирьом хищницам. Акули за кілька секунд опинилися на відстані всього декількох метрів біля хлопчика.

Всю серйозність положення оцінив оператор, що знімав у цей час краси місцевого пляжу. Він тут же гукнув купавшегося, завдяки чому хлопчикові в останній момент вдалося вибігти на берег.

“Слава богу, він почув мене”, — наводить видання слова Ткаченко.

За інформацією Daily Mail, хлопчик не постраждав.