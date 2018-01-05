Ніякі вимоги «взяття справи під контроль» і «незалежно розслідувати» не допоможуть. Ви можете назвати хоч одну справу, яка реально розслідувано після подібних «заклинань»?

Вбивство Гонгадзе?

Вбивство Небесної Сотні?

Іловайськ?

Дебальцеве?

Вбивство Шеремета?

Княжичі?

Тисячі інших вбивств, актів масштабної крадіжки і зради?

ЖОДНОГО!

Зовсім недавно люди обурювалися звільнення Крысина. Чим закінчилося? На наступний день відпустили його спільників, а ще наступного — справу засекретили.

Впевнений, що сьогодні зайшовши тому після виступу високий міліцейський чин повторив відомі всім слова. «Нічого. Повоняют і заспокояться».

Всі звернення до совісті мародерів і зрадників — безглузді. Люди для них бидло. Стадо. І вони доводять це з року в рік.

Хочете до них достукатися? Тоді їх треба або вбивати, або саджати у в’язницю. Нічого іншого не спрацює. Для помсти підходить перше. Для майбутнього країни — друге. Тому всі ті, хто зібрався зараз у революційному таборі на Грушевського, зараз саме там.

Коли система буде працювати для людей?

Для цього спочатку треба РАЗОМ зробити те, що ми, на жаль, не зробили в 1991, 2004, 2014:

1) Усунути від влади мародерів і зрадників.

2) Посадити їх на нари і конфіскувати майно.

3) Встановити закони і правила однакові для всіх.

4) Самим почати контролювати ці правила.

По іншому ніяк. Хто готовий боротися — ставайте поруч. Спочатку в таборі, а потім на одній з дільниць відповідальності за країну.