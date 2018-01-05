Повінь – зміна системи

Menu
Close

Спецназівець одеської поліції вимагав хабар для операції тестеві

05.01.2018

Спецназовец одесской полиции требовал взятку для операции тестю

Поліцейського батальйону спецназу поліції Одеської області засудили за вимагання хабара. Про це редакція дізналася з вироку Малиновського райсуду.

В кінці травня цього року правоохоронець вирішив нажитися на власника машини, чий номер двигуна не збігається з даними, зазначеними в техпаспорті. Він зупинив Авто на посаді «Два стовпа» на Об’їзній дорозі. Замість евакуації авто, поліцейський зажадав від водія хабар в одну тисячу доларів. Той видав 300 доларів і пообіцяв пізніше передати ще стільки ж.

Поліцейського затримали на наступній зустрічі. Сам він визнав провину і заявив, що гроші були потрібні на операцію тестеві. Суд засудив його до штрафу в 18,7 тис. гривень.

Читайте також:   Слабкість і боягузтво не прикрашає нікого. А слабкість і боягузтво влади і заслужено. Подивіться це відео, — журналіст
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *