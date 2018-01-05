Поліцейського батальйону спецназу поліції Одеської області засудили за вимагання хабара. Про це редакція дізналася з вироку Малиновського райсуду.

В кінці травня цього року правоохоронець вирішив нажитися на власника машини, чий номер двигуна не збігається з даними, зазначеними в техпаспорті. Він зупинив Авто на посаді «Два стовпа» на Об’їзній дорозі. Замість евакуації авто, поліцейський зажадав від водія хабар в одну тисячу доларів. Той видав 300 доларів і пообіцяв пізніше передати ще стільки ж.

Поліцейського затримали на наступній зустрічі. Сам він визнав провину і заявив, що гроші були потрібні на операцію тестеві. Суд засудив його до штрафу в 18,7 тис. гривень.