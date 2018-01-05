ВАШИНГТОН, 4 січ – . Держдепартамент США запровадив санкції проти трьох громадян Ємену і Тунісу за сприяння тероризму і загрозу інтересам США, повідомив держдепартамент у четвер.

© AP Photo / David J. АкеСША внесли в санкційний список по Ірану ще п’ять компанийСанкции введені проти заступника голови угруповання “аш-Шабаб” Абукара Алі Адана (Abukar Ali Adan), а також одного з лідерів угруповання “Аль-Каїда”* (заборонена у ряді країн, у тому числі РФ) на Аравійському півострові Мухаммеда аль-Газалі (Muhammad al-Ghazali) за даними США, причетний до навчання нових бійців і задіяний у сфері забезпечення безпеки угруповання. У санкционый список також внесено Ванас аль-Факіх (Wanas al-Faqih), член відділення “Аль-Каїда”* ” в країнах ісламського Магріба, він, за даними Вашингтона, причетний до планування теракту в Тунісі в березні 2015 року, жертвами якого стали 20 осіб.

У Держдепартаменті відзначають, що санкції вводяться проти тих, хто представляє серйозну загрозу безпеці американців, закордонній політиці чи економіці США.

* Заборонена в Росії терористичне угрупування.