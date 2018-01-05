МОСКВА, 4 січ — . Засновник соціальної мережі Facebook Марк Цукерберг заявив про можливість використання криптовалют в службах сайту.

© Fotolia / ргіма91Биткоин-2018: $50 тисяч – це мінімум?”Існують два важливих контр-тренда — шифрування і кріптовалюти — які забирають владу у централізованих систем і повертають її в руки народу. Однак їх використання ред.) супроводжується ризиком неможливості їх контролювання. Я зацікавлений в тому, щоб заглибитися в це питання і дізнатися про позитивні і негативні аспекти цих технологій, а також про те, як можна їх використовувати у наших службах”, — написав Цукерберг у своєму Facebook.

Підбиваючи підсумки року, він також зазначив, що відвідав кожен з американських штатів, прочитав 25 книг, створив штучний інтелект для свого будинку і вивчив мандаринська китайська (севернокитайский діалект — ред.).

“Цей рік стане роком серйозного самовдосконалення, і я з нетерпінням чекаю нових знань від спільної роботи з вирішення наших проблем”, — написав глава Facebook.