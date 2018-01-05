ЛОНДОН, 4 січ – , Марія Тютюн. Глава МЗС Британії Борис Джонсон у телефонній розмові заявив держсекретареві США Рексу Тиллерсону, що Великобританія зберігає прихильність іранської ядерної угоді.

© AFP 2017 / STRТрамп заявив, що в Ірані настав час для змін”Глава МЗС заявив про збереження прихильності Великобританії іранської ядерної операції і роботи з нашими союзниками і партнерами щодо вжиття заходів у зв’язку дестабілізуючої діяльністю Ірану в регіоні”, — йдеться в повідомленні британського МЗС за підсумками телефонних переговорів Джонсона і Тіллерсона.

Президент США Дональд Трамп раніше заявив, що Білий дім буде працювати з конгресом над “серйозними недоліками” укладеного 14 липня 2015 року міжнародної угоди з Іраном. Він відмовився офіційно підтвердити конгресу, що Іран дотримується Спільний комплексний план дій по Ірану (СВПД). При цьому Трамп зазначив, що якщо американські зусилля по “поліпшенню” угоди проваляться, то США вийдуть з нього.

Джонсон і Тіллерсон відзначили також, що іранська влада, реагуючи на демонстрації, повинні проявляти повагу до права людей на свободу слова.