ДУБАЙ, 4 січ — . ОАЕ прийняли рішення скасувати введений в грудні минулого року заборону на польоти громадянок Тунісу авіакомпанією Emirates Airlines, повідомило в четвер міністерство закордонних справ і міжнародного співробітництва ОАЕ.

© Flickr / Ѕімоп_ѕееѕВ Тунісі тимчасово призупинили рейси авіакомпанії Emirates AirlinesВ грудні влади ОАЕ без будь-яких пояснень заборонили громадянкам Тунісу здійснювати польоти на еміратських авіакомпаніях, в тому числі користуватися транзитом через ОАЕ. У відповідь на це Туніс заборонив Emirates літати в країну до врегулювання цього питання у відповідності з міжнародним правом, після чого еміратські влади пояснили введення заборони отриманою інформацією про можливості здійснення теракту за участю жінок з Тунісу на їх території.

“В рамках двосторонніх відносин з дружньою республікою Туніс та керуючись бажанням забезпечити безпеку польотів і запобігти загрозам у світлі інтенсивного співробітництва з безпеки та інформації, отриманої від туніської сторони, відповідні влада ОАЕ вирішили повернутися до тих процедур, які існували до введення надзвичайних заходів”, — наголошується в повідомленні МЗС.

При цьому зовнішньополітичне відомство ОАЕ високо оцінив співпрацю з Тунісом та інформацію, надану туніської стороною.