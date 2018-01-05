ГЕЛЬСІНКІ, 4 січ — . Капітан приватного пасажирського літак Gulfstream G150, зареєстрованого в Україні, загинув у четвер у фінському аеропорту Кіттіля в результаті несподіваного удару дверима літака, повідомляє поліція Фінляндії.

“В аеропорту Кіттіля 4 січня о 16.00 (17.00 мск) стався нещасний випадок, одна людина померла. Невеликий 20-місний літак готувався до зльоту, єдиною людиною на борту був капітан. В результаті удару, отриманого несподівано зачинилися дверима літака, чоловік помер на місці”, — йдеться в повідомленні поліції.

Літак був випущений в 2012 році, належить австрійській компанії Skyline Aviation, але зареєстрований в Києві, повідомляє газета Ilta Sanomat.

Повідомляється, що загиблому близько 50 років, але поліція не розкриває його національність. Ведеться розслідування інциденту.

Бізнес-джет Gulfstream G150 вперше був представлений в 2006 році. Літак має конструкцію крила, гасить турбулентність, і здатний літати на висоті до 13 тисяч 720 метрів. Дальність польоту — до 5,5 тисячі кілометрів.