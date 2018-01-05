Тимчасово припинені польоти.

Губернатор Нью-Йорка Ендрю Куомо оголосив про введення режиму надзвичайного стану у зв’язку з екстремальними погодними умовами.

“Я оголошую режим надзвичайного стану в Нью-Йорку, Уэстчестере і на Лонг-Айленді в зв’язку з екстремальними погодними умовами”, – написав він у Twitter.

З-за сильного вітру і поганої видимості міжнародний аеропорт імені Джона Кеннеді призупинив роботу.

За прогнозами синоптиків, у п’ятницю, 5 січня, може випасти до 7,5 сантиметра снігу, можливе утворення криги. Температура повітря опуститься нижче мінус 9 градусів.

У Флориді вперше за майже 29 років випав сніг

Нагадаємо, в США із-за морозів і снігопадів на поточному тижні загинули 16 осіб.