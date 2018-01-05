Літак президента Росії Володимира Путіна не зумів сісти в аеропорту Абакана, повідомляє “МК” з посиланням на Флеш-Сайберия. Агентство посилається на джерело в авіаційних колах регіону.

Причиною ситуації, що виникла став густий туман.

За даними відстежують повітряні судна сайтів, лайнер спеціального льотного загону «Росія» увійшов в зону аеропорту Абакана і почав кружляти в районі повітряної гавані.

О 13:46 мск посадка була проведена, президент зійшов з трапа. Путін проведе в Хакасії кілька днів відпочинку, повідомили агентству в регіональному уряді.

Зазначимо, що офіційних даних про прибуття Путіна в Хакасію поки не надходило.