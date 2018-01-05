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Москва вітає готовність КНДР і Південної Кореї вести діалог

05.01.2018

МОСКВА, 5 січ — . Москва вітає готовність КНДР і Південної Кореї до відновлення діалогу і сподівається, що ця тенденція буде закріплена конкретними домовленостями, заявив в п’ятницю джерело в МЗС РФ.Пхеньян. Ілля ПиталевСША не дадуть КНДР і Південної Кореї домовитися, вважають у Держдумі

“Вітаємо готовність сторін до відновлення діалогу, сподіваємося, що ця позитивна тенденція буде закріплена конкретними домовленостями, спрямованими на мирне врегулювання існуючих між Півднем і Північчю проблем”, — сказав він.

КНДР погодилася провести 9 січня міжурядові переговори з Південною Кореєю для обговорення шляхів покращення відносин та участі північнокорейських спортсменів в Олімпіаді в Пхенчхані, оголосило в п’ятницю міністерство у справах національного об’єднання Республіки Корея.

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