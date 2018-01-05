КИЇВ, 5 січня — . Допит екс-президента Грузії, колишнього губернатора Одеської області Михайла Саакашвілі у справі про спробу захоплення будівлі в центрі Києва вирішили перенести на 9-10 січня, передає українське інформагентство УНН з посиланням на прес-службу політика.

© РИА Новини / СтрингерСаакашвили назвав заочний вирок у Грузії незаконним”Тільки що слідчим було повідомлено, що допит Михайла Саакашвілі буде перенесений на 9-10 січня (точна дата не визначена)”, — повідомили в прес-службі.

В середині грудня прихильники Саакашвілі після віче спробували штурмом взяти Жовтневий палац, де в цей час проходив концерт. У будинку сталися сутички з силовиками, постраждали кілька десятків правоохоронців.

З 17 жовтня у будівлі Ради в Києві проходить безстрокова акція протесту, учасники якої вимагають скасувати депутатську недоторканність, провести виборчу реформу і прийняти закон про створення антикорупційного суду. Спочатку співорганізаторами акції виступали політичні сили різного спрямування, в тому числі партія Саакашвілі “Рух нових сил”. Після першого тижня мітингів більшість учасників заявили про вихід з протесту.

Раніше генпрокурор України Юрій Луценко заявляв, що організовані Саакашвілі акції в Києві фінансувалися оточенням екс-президента Віктора Януковича, зокрема, бізнесменом Курченко, і спрямовані на повалення державної влади. Саакашвілі назвав ці звинувачення неправдивими.

© РИА Новини / Денис ПетровСаакашвили заявив, що Порошенко і Путін “змовилися” проти негоПопытка затримати Саакашвілі в рамках кримінальної справи про сприяння учасникам злочинних організацій та приховування їх злочинної діяльності була зроблена в Києві 5 грудня. Однак прихильники екс-губернатора відбили його у правоохоронців, після чого вирушили на мітинг в центр Києва. На наступний день правоохоронці прийшли в наметове містечко до Саакашвілі, де його соратники знову чинили їм опір. Затримати Саакашвілі вдалося лише 8 грудня пізно ввечері, після чого його привезли в ізолятор Служби безпеки України.

Печерський районний суд Києва 11 грудня відхилив клопотання прокуратури про обрання для Саакашвілі запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту, політик залишився на волі. Екс-президенту Грузії загрожує позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років.