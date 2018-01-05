КИШИНІВ, 5 січ — . Президент Молдавії Ігор Додон заявив у п’ятницю, що закон про зміну кодексу про телебаченні і радіо, який забороняє трансляцію в республіці інформаційних та інформаційно-аналітичних програм з Росії, являє собою відверте зазіхання на свободу громадян.

© РИА Новини / Сергій ГунеевКС дозволив затвердити закон про заборону російських передач в обхід ДодонаВ п’ятницю Конституційний суд Молдови ухвалив, що тимчасово виконувати обов’язки президента для затвердження закону про заборону трансляції програм може спікер парламенту або прем’єр. Це сталося після того, як глава республіки повторно відхилив цей закон, за який двічі проголосував парламент. За конституцією Молдови, президент був зобов’язаний затвердити закон, якщо депутати двічі його підтримають.

“Як і обіцяв, я ні під яким приводом не поступлюся режиму. Я не схвалю скомпрометували себе кандидатів і не підпишу закони, що суперечать інтересам громадян… Щодо закону про боротьбу з пропагандою — він представляє собою відверте зазіхання на свободу громадян Молдови в отриманні інформації”, — написав Додон в Facebook.

“Що стосується інформування громадян, існує багато інших можливостей, завдяки яким вони зможуть дізнаватися новини, не пропущені політичною цензурою”, — додав Додон.

© РИА Новини / Раміль СитдиковРогозин звинуватив главу Демпартії Молдови відмовити у в’їзді в ПриднестровьеВ наприкінці грудня 2017 року парламент Молдови повторно прийняв відхилений президентом закон по боротьбі з “іноземної пропагандою”, в тому числі нібито російською. Документ забороняє трансляцію програм телебачення і радіо з інформаційних, інформаційно-аналітичних, військовим чи політичним змістом, які вироблені в країнах, що не ратифікували Європейську конвенцію про транскордонне телебачення. При цьому ретрансляція розважальних та інших програм дозволена. Заступник голови МЗС РФ Григорій Карасін називав законопроект про заборону новинних програм з Росії інформаційною блокадою власного населення з боку молдовської влади.

Раніше до КС Молдови вже виносив рішення з тимчасового виконання обов’язків президента для твердження міністра оборони і членів уряду. Так, 20 жовтня 2017 року Конституційний суд дозволив спікеру парламенту Андріану Канду підписати замість президента указ про призначення міністром оборони Євгена Стурзу, потім 2 січня 2018 року суд дозволив призначити в обхід президента главу МЗС і ще шість членів уряду.