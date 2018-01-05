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“Просто сказати, що він сволота, ну це нічого не сказати!” Волонтер Юсупова прокоментувала інтерв’ю композитора Бистрякова

05.01.2018

“Просто сказать, что он сволочь, ну это ничего не сказать!” Волонтер Юсупова прокомментировала интервью композитора Быстрякова

Подивилася гучне інтерв’ю композитора Бистрякова на 112 каналі. Просто сказати, що він сволота, ну це нічого не сказати, у мене просто нерви не витримують слухати недобитих комуняк.

Совок йому шкода, розвалили, ще б, халява закрилася, але тривала ще довгий час, а зараз зовсім туго, п’янки і гулянки на банкетах чиновників за рахунок народу, нині не шанують, працювати треба! Свою “думку” він щасливий висловити, а чуже не хоче слухати, забанив всіх хто йому інше в фб відписав. У мене тільки одне питання” Навіщо запрошувати на ефіри проросійськи налаштованих громадян, для чого???” За подібні висловлювання про війну на Донбасі треба заводити кримінальні справи, не менше. Це публічна пропаганда і підтримка сепаратизму! Україна перебуває в стадії кривавої окупації російськими військами нашій території, щодня гинуть, захищаючи нашу землю, українські воїни, а ось такі комуняки як Бистряков, поливають нас помиями, живучи з нами в одній країні. І сидить собі посміхаючись , сволота, сміючись, говорить про те, що “їх там немає”. Навіщо давати їм право висловлюватися на всю країну? Це не свобода слова, це відкрите образа українців і країни в цілому! Тепер нехай ходить озираючись, я йому не заздрю(

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