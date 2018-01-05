Подивилася гучне інтерв’ю композитора Бистрякова на 112 каналі. Просто сказати, що він сволота, ну це нічого не сказати, у мене просто нерви не витримують слухати недобитих комуняк.

Совок йому шкода, розвалили, ще б, халява закрилася, але тривала ще довгий час, а зараз зовсім туго, п’янки і гулянки на банкетах чиновників за рахунок народу, нині не шанують, працювати треба! Свою “думку” він щасливий висловити, а чуже не хоче слухати, забанив всіх хто йому інше в фб відписав. У мене тільки одне питання” Навіщо запрошувати на ефіри проросійськи налаштованих громадян, для чого???” За подібні висловлювання про війну на Донбасі треба заводити кримінальні справи, не менше. Це публічна пропаганда і підтримка сепаратизму! Україна перебуває в стадії кривавої окупації російськими військами нашій території, щодня гинуть, захищаючи нашу землю, українські воїни, а ось такі комуняки як Бистряков, поливають нас помиями, живучи з нами в одній країні. І сидить собі посміхаючись , сволота, сміючись, говорить про те, що “їх там немає”. Навіщо давати їм право висловлюватися на всю країну? Це не свобода слова, це відкрите образа українців і країни в цілому! Тепер нехай ходить озираючись, я йому не заздрю(