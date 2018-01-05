КИЇВ, 5 січня — . Десять українських моряків, які з серпня 2017 року перебували на арештованому судні в порту Сирії, в п’ятницю повертаються на Україну, повідомив представник департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич інтернет-виданню “Українська правда”.

© AFP 2017 / Abdullah DomaПереговоры по звільненню російських моряків в Лівії підійшли до завершениюПо даними видання, з серпня 2017 року десять українських моряків, які перебували в порту Тартус (Сирія) на арештованому сирійською владою судні “Старшина Деров”. Повідомляється, що моряки раніше уклали контракт з турецьким судновласником і вирушили, як їм обіцяли, Ліван – на борт судна.

Однак з’ясувалося, що судно знаходиться в Сирії, капітан сирійського порту Тартус взяв в українців паспорти та інші документи і відмовився повертати, щоб “вони сиділи на борту і не бродили десь”. Також виявилося, що судно і його власник знаходяться під загрозою санкцій за неодноразові візити в Крим. Зарплату морякам не виплачували. На борту судна вантажу не було, і весь цей час вона жодного разу не залишав межі порту, доповнює видання.

© РИА Новини / Павло ПаламарчукПограничники не пустили на Україну єгипетського моряка з-за відвідування КрымаПо словами Кирилича, завдяки консула сирійські органи влади повернули паспорти морякам, знайшли заміну екіпажу серед місцевих жителів і повернули громадян України в Ліван.

“П’ятого січня на ліванському кордоні їх зустрів консул України”, — сказав представник департаменту МЗС.

Він додав, що всі фінансові питання – оплата транспортних витрат, авіаквитків, на Україну – врегульовані посольством України в Лівані.

“Сьогодні, у переддень Різдва, українські моряки повертаються до своїх родин”, — зазначив Кирилич.