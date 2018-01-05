НЬЮ-ДЕЛІ, 5 січ — . Ісламабад рішуче засуджує останній напад терористів в Кабулі, жертвами якого стали не менше 20 чоловік, говориться в поширеному в п’ятницю повідомленні МЗС Пакистану. © AP Photo / UncreditedБоевики ІГ* взяли на себе відповідальність за теракт в Кабулі

Вибух прогримів в столиці Афганістану в четвер увечері. Його здійснив терорист-смертник поруч з КПП поліції в районі Кабула PD9. За останніми даними, в результаті атаки загинули 20 людей, ще 30 отримали поранення. Відповідальність за вибухи взяло на себе терористичне угрупування “Ісламська держава”*.

“Ми сумуємо за тими, хто втратив свої життя в цій терористичній атаці, і висловлюємо щирі співчуття родинам та близьким загиблих. Ми молимося за якнайшвидше одужання постраждалих. Висловлюємо солідарність з урядом і братнім народом Афганістану в цей годину смутку і горя”, — сказано в повідомленні.

У ньому підкреслюється, що Ісламабад “беззастережно засуджує тероризм в усіх його формах і проявах, залишаючись твердо переконаним мети викорінити цю загрозу”.

* Терористична організація, заборонена в Росії