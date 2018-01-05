ДОНЕЦЬК, 5 січ — . Українські силовики більше 10 разів порушили режим припинення вогню в Донбасі за минулий тиждень, заявив у п’ятницю журналістам заступник командуючого оперативним командуванням самопроголошеної Донецької народної республіки Едуард Басурин.

© РИА Новини / СтрингерВопрос ВСУ про порушення перемир’я в Донбасі піднімуть на зустрічі з СММ ОБСЕКонтактная група по врегулюванню конфлікту в Донбасі погодила режим припинення вогню до новорічних та різдвяних свят з 23 грудня. Сторони конфлікту вже звинуватили одне одного у порушенні перемир’я.

“За минулий тиждень українські силовики 11 разів порушили режим припинення вогню. Всього з початку оголошеного перемир’я з 23 грудня зафіксовано 37 порушень, випущено більше 500 боєприпасів”, — сказав Басурин.

Він додав, що обстрілу з боку силовиків зазнали райони 12 населених пунктів. Українські силовики застосовували міномети, озброєння БМП, гранатомети, крупнокаліберне і стрілецьку зброю.

Виконання Мінських угод