БЕРЛІН, 5 січ – . Прямі переговори між КНДР і Республікою Корея можуть призвести до виснаження за умови, що режим у Пхеньяні відмовиться від подальших провокацій і ракетних випробувань, заявила в п’ятницю на брифінгу заступник офіційного представника кабміну ФРН Ульріке Деммер. Ілля ПиталевКНДР прийняла пропозицію провести переговори з Південною Кореєю

“Переговори, які повинні відбутися наступного тижня, — ми вважаємо, звичайно, що вони можуть сприяти розрядці ситуації, але це можливо тільки за умови, що режим у Пхеньяні відмовиться від подальших провокацій і припинить порушують міжнародне право ракетні і ядерні випробування”, — сказала Деммер.

КНДР погодилася провести 9 січня міжурядові переговори з Південною Кореєю для обговорення шляхів покращення відносин та участі північнокорейських спортсменів в Олімпіаді в Пхенчхані, оголосило в п’ятницю міністерство у справах національного об’єднання Республіки Корея.