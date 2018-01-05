МОСКВА, 5 січ – . Прагнення молдавських політиків заборонити трансляцію інформаційних та інформаційно-аналітичних передач з Росії буде лише стимулювати проросійські настрої в республіці, вважає політолог, директор Інституту прикладних політичних досліджень Григорій Добромелов.

© РИА Новини / Сергій ГунеевКС дозволив затвердити закон про заборону російських передач в обхід ДодонаВ п’ятницю Конституційний суд Молдови ухвалив, що тимчасово виконувати обов’язки президента для затвердження закону про заборону трансляції програм може спікер парламенту або прем’єр. Це сталося після того, як глава республіки Ігор Додон повторно відхилив цей закон, за який двічі проголосував парламент. За конституцією Молдови, президент був зобов’язаний затвердити закон, якщо депутати двічі його підтримають. Сам Додон заявив, що закон про зміну кодексу про телебаченні і радіо, який забороняє трансляцію в республіці інформаційних та інформаційно-аналітичних програм з Росії, являє собою відверте зазіхання на свободу громадян.

За словами Добромелова, соціологічні опитування показували, що частка російських телеканалів в молдавському інформаційному полі і так була мала. Як зазначив експерт, згідно з даними опитувань дворічної давнини, в числі джерел інформації про події в країні і світі передачі румунського та європейського телебачення і радіо становлять 55%, передачі російського телебачення і радіо – лише 15%.

“Аудиторія була близько 15%. Я думаю, за останній час вона несильно розширилася. У будь-якому випадку російські теле – і радіоканали не були ключовими для отримання інформації. При цьому кількість прихильників зближення з Росією становить, за різними вимірами близько 40-50%. Відповідно якийсь істотний внесок у трансляцію російських інтересів російські ЗМІ Молдови не вносили”, — зазначив Добромелов.

“Досить позитивне сприйняття зближення з Росією – це результат блокування будь-яких ініціатив та можливостей російських офіційних і неофіційних органів за останні 10-15 років. Таким чином, блокування інформації, навпаки, буде працювати швидше в плюс, тому що заборонений плід солодкий, це піде на користь”, — підкреслив експерт.

За його словами, подібні кроки молдавських політиків носять, швидше, характер піар-акцій, але не вплинуть на розклад політичних сил в країні. “Російські влади, чітко розуміючи, що молдовська влада всіляко обмежують можливість роботи безпосередньо, вже давно збудували комунікації і взаємодія з молдавськими, румунськими та європейськими ЗМІ, через які йде потрібна інформація, тому якоїсь серйозної проблеми я в цьому не бачу”, — зазначив Добромелов.

© РИА Новини / Олексій ДружининДодон розкритикував закон про заборону російських новинних программВ наприкінці грудня 2017 року парламент Молдови повторно прийняв відхилений президентом закон по боротьбі з “іноземної пропагандою”, в тому числі нібито російською. Документ забороняє трансляцію програм телебачення і радіо з інформаційних, інформаційно-аналітичних, військовим чи політичним змістом, які вироблені в країнах, що не ратифікували Європейську конвенцію про транскордонне телебачення. При цьому ретрансляція розважальних та інших програм дозволена. Заступник голови МЗС РФ Григорій Карасін називав законопроект про заборону новинних програм з Росії інформаційною блокадою власного населення з боку молдовської влади.

Раніше КС Молдови вже виносив рішення з тимчасового виконання обов’язків президента для твердження міністра оборони і членів уряду. Так, 20 жовтня 2017 року Конституційний суд дозволив спікеру парламенту Андріану Канду підписати замість президента указ про призначення міністром оборони Євгена Стурзы, потім 2 січня 2018 року суд дозволив призначити в обхід президента главу МЗС і ще шість членів уряду.