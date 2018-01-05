12 людей постраждали, одна – загинула.

В Єгипті у популярній серед туристів провінції Луксор на півдні країни впала повітряна куля.

Як повідомляє ABCNews з посиланням на Мінохоронздоров’я Єгипту, одна людина загинула, ще 12 отримали поранення. Вони госпіталізовані в місцеві лікарні.

За попередніми даними, загиблий і всі постраждалі – іноземці.

Відзначається, що аварії повітряних куль не рідкість в Луксорі. У 2016 році через падіння кулі були поранені 22 туриста.

19 осіб були поранені в 2013 році, ще 16 – в 2011. Кожен раз польоти припинялися на певний час.