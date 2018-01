МОСКВА, 5 січ — . Британські поліцейські опублікували в Twitter фотографію свого сніданку, чим викликали бурхливу реакцію веганів в соціальних мережах.

Поліцейське управління Північного Уельсу з розслідування злочинів у сільській місцевості нерідко викладає фотографії подібного характеру. Однак знімок, на якому зображені тарілки з десятками яєць, величезними порціями сосисок, беконом, грибами, квасолею і тостами привернув увагу веганів.

Not bad eh….not one egg broken….. let the team meeting begin! pic.twitter.com/lL3jzKtJb2

“М’ясо — це вбивство”, – написав один з користувачів соціальної мережі у коментарях до посту поліцейських.

Ще один коментатор порахував фотографію правоохоронців образливою, враховуючи, що ті займаються порятунком тварин у сільській місцевості.

“Як платник податків, я б воліла, щоб поліцейські відповідали на питання в коментарях не так вибірково і, можливо, не публікували знімки сніданку, які ображають їх передплатників, веганів/вегетаріанців”, — наголошується в повідомленні.

Поліцейське управління заявило, що після цього запису не буде відповідати на коментарі в соціальній мережі. Історія отримала широкий громадський резонанс у місцевих ЗМІ.

And to finish 2017 I had to this post recent reply about our Twitter account, to show why we are withdrawing from answering questions or comments on Twitter for the time being.

Nothing more I can say really…….

Happy 2018 pic.twitter.com/lh4JMkhYBT

— RuralCrimeTeam™ (@NWPRuralCrime) 31 грудня 2017 р.