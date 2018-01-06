МОСКВА, 5 січ — . Американський есмінець “Карні” став першим кораблем ВМС США, який увійшов у Чорне море в 2018 році, повідомляє українська газета “Думська”.

[email protected] boosts patrols in BlackSea amid tensions in region: #FWDdeployed to Rota & on its 4th patrol in support of regional allies & partners, Arleigh Burke-class AEGIS guided missile @USNavyEurope destroyer USS Carney DDG64 transits Bosphorus towards BlackSea #steadypresence pic.twitter.com/uM4rU5d4wH — Yörük Işık (@YorukIsik) 5 січня 2018 р.

© AFP 2017Американский есмінець помітили в Чорному мореРанее цей же корабель відвідував Україну в рамках навчань “Сі Бриз — 2017” в липні минулого року. Тоді на його борту побував президент країни Петро Порошенко. В цей раз, по всій видимості, есмінець знову зайде в Одеську гавань, пише видання.

Фотографії есмінця біля берегів Туреччини також розмістив турецький твіттер-аккаунт Yoruk Isik, в якому публікуються дані про рух військових кораблів через Босфор.

Эскадренные міноносці типу “Арли Берк”, до якого належить “Карні”, мають на озброєнні дві пускові установки системи Aegis, які дозволяють нести до 56 крилатих ракет “Томагавк”, що оснащуються ядерними боєголовками. Також на борту корабля розміщується вертоліт SH-60 Seahawk. Екіпаж есмінців цього типу становить 337 чоловік.