ЛОНДОН, 5 грудня — , Денис Ворошилов. Обсяг продажів нових автомобілів у Британії вперше з 2012 року знизився, зростання відзначається тільки в сегменті електромобілів, свідчать дані національного Співтовариства виробників і продавців автотранспорту (Society of Motor Manufacturers and Traders, SMMT).

© Фото : VolkswagenЭксперты назвали найпопулярніші автомобілі року в Європі”У 2017 році (в Британії) було зареєстровано (вперше отримали реєстраційні номери) 2,54 мільйона автомобілів, у минулому році цей показник становив 2,69 мільйона автомобілів. При цьому в 2017 році на 35% більше електромобілів покинули автосалони”, — йдеться в отриманому доповіді.

Попит на дизельні автомобілі впав на 31% в грудні і в цілому на 17% за весь 2017 рік. Зниження пояснюється посиленням екологічних норм і планами уряду ввести додаткові податки для власників дизельних автомобілів старше трьох років.

В цілому в 2017 році обсяг продажів машин приватним покупцям впав на 6,5%, закупівлі в автопарки скоротилися на 4,5%, закупівлі комерційними компаніями — на 7,8%.

“В той час як ринок в 2017 році сповільнилося, очікування і попит залишалися на високому рівні… В 2018 році ми очікуємо, що політична й економічна невизначеність продовжать впливати на ринок, отже, уряд повинен домагатися зміцнення довіри з боку бізнесу і створити умови для того, щоб оператори (транспортні компанії) інвестували в нові автомобілі і оновлювали автопарки прискореними темпами”, — наводиться в доповіді коментар голови SMMT Майка Хэуса.