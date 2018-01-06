ООН, 5 січ — . Рада безпеки ООН провів закриті попередні консультації, після яких почав засідання щодо ситуації в Ірані. © AP Photo / Andrew НагпікХейли закликала не допустити розвитку ситуації в Ірані за сценарієм Сирії

Відкрита зустріч РБ ООН по Ірану проводиться за ініціативою США. За півгодини до неї за російською ініціативою пройшли попередні консультації “для обговорення американської ініціативи”.

Напередодні зустрічі постпред США Ніккі Хейлі заявила про небезпеку розвитку ситуації в Ірані з сирійського сценарію.

У великих містах Ірану, серед яких Тегеран, Мешхед, Ісфахан і Решт, 28 грудня почалися масові акції протесту. Президент країни Хасан Роухани заявив, що протести викликані внутрішніми проблемами, а також підбурюванням інших держав. За даними ЗМІ, жертвами заворушень стали не менше 20 людей, в столиці близько 450 осіб було затримано. Командувач іранською Корпусом вартових ісламської революції Мохаммад Алі Джаафарі 3 січня заявив, що смута в країні закінчена безуспішно демонстрантів. МВС повідомило, що у протестах взяли участь близько 42 тисяч чоловік.