МОСКВА, 5 січ — . Туреччина підписала з франко-італійським концерном Еигоѕам контракт на проведення досліджень перед розробкою та виробництвом нової системи протиракетної оборони (ПРО).

© REUTERS / Ludovic Marin/PoolМакрон назвав причини, з яких Туреччина не може зблизитися з ЄС”Майбутня система, що володіє сучасними технічними можливостями для оборони, які дозволять протистояти самим небезпечним загрозам (літаки-невидимки, крилаті і балістичні ракети), буде готова до середини наступного десятиліття”, — йдеться в прес-релізі компанії.

Дослідження розраховане на 18 місяців і має стати підготовкою до контракту по розробці і виробництву майбутньої системи у відповідності з експлуатаційними вимогами турецьких ВПС.

За оцінкою компанії, система дозволить забезпечити базові оперативні потреби національної оборони Туреччини і створить можливість вибору рівня інтеграції країни в рамках НАТО.

Компанія також не виключає перспективу експорту систем.

Контракт був укладений під час зустрічі президента Франції Еммануеля Макрона і турецького лідера Тайіпа Ердогана в Парижі.