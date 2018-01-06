МОСКВА, 5 січ — . Уряд США заморозив виплату 125 мільйонів доларів фінансової допомоги Близькосхідного агентства ООН з підтримки палестинських біженців і організації робіт (БАПОР), повідомляє Десятий ізраїльський телеканал з посиланням на дипломатичні джерела.

© AFP 2017 / Said KhatibХАМАС назвало загрози США припинити допомогу БАПОР “дешевим вимаганням”Мова йде про суму, яка становить третину щорічної американської фінансової допомоги БАПОР. Раніше президент Дональд Трамп написав, що Палестина не зацікавлена у мирних переговорах з Ізраїлем, і поставив у цьому зв’язку під питання виділення їй “сотень мільйонів доларів на рік”.

За даними ізраїльського телеканалу, трансфер повинен був відбутися 1 січня, проте був відкладений із-за негативної реакції палестинців на рішення Трампа визнати Єрусалим столицею Ізраїлю.

За словами джерел телеканалу, представники американської влади повідомили високопоставлених чиновників ООН про те, що Трамп розглядає варіант збільшення замороженої суми до 180 мільйонів доларів.

Джерела в американській адміністрації повідомили телеканалу, що в п’ятницю в Білому домі пройшло обговорення можливого скорочення фінансової допомоги організації, але остаточне рішення з цього питання поки не прийнято.

© РИА Новини / Віталій БелоусовГенассамблея ООН не злякалася “бандитських” загроз США, заявив ЗарифТелеканал також зазначає, що прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху не підтримує рішення Трампа про скорочення фінансової допомоги, хоча і не заявляє про це відкрито з побоювань “внутрішньополітичного тиску”. Як повідомив неназваний високопоставлений ізраїльський чиновник, Нетаньяху повідомив американську адміністрацію про те, що підтримує поступове, а не “масивне скорочення допомоги БАПОР.

За словами високопоставлених чиновників з оточення прем’єра, Ізраїль схвалює скорочення фінансової допомоги Палестинській адміністрації, однак виступає проти скорочення допомоги БАПОР, яка діє і в Ізраїлі.

Як повідомляє телеканал, західні дипломати вважають, що заморожування або скорочення великої частини фінансової допомоги стане “катастрофою” для БАПОР ускладнить роботу організації і може призвести до небезпечних наслідків” для таборів палестинських біженців у секторі Газа, на Західному березі річки Йордан і в Лівані. © , ИнфографикаПалестино-ізраїльський конфлікт