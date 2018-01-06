ООН, 6 січ — . Париж не погодився з Вашингтоном в оцінці того, що відбувається в Ірані, постпред Франції при ООН Франсуа Делаттр застеріг від використання ситуації в Ірані в свою користь. © AFP 2017 / Eduardo Munoz Alvarez Постпред США при ООН винесла попередження Ірану на засіданні Радбезу

Рада Безпеки ООН у п’ятницю з ініціативи США проводить засідання по Ірану. Напередодні постпред США при ООН Ніккі Хейлі заявила про небезпеку розвитку ситуації в країні з сирійського сценарію. Те, що відбувається в Ірані, за словами Хейлі, зачіпає фундаментальне питання прав людини для народу Ірану, а також питання міжнародного миру і безпеки.

“Якими б хвилюючими були події останніх днів в Ірані, по суті, вони не представляють загрози міжнародному миру і безпеці. Ми повинні відреагувати відповідним чином на те, що відбувається, іншими словами, ми повинні стежити і бути пильними щодо того, що відбувається в рамках мирних протестів”, — сказав Делаттр.

Він заявив про необхідність “уникнути будь-яких спроб використовувати цей криза для приватних потреб”. “Це буде мати діаметрально протилежний результат”, — сказав французький дипломат.

© AFP 2017 / Jewel SamadДесятки років втручання: постпред Ірану розповів в РБ ООН про політику США”Зміни прийдуть в Іран не ззовні, а від самого іранського народу”, — заявив Делаттр.

В Ірані з 28 грудня 2017 року проходять акції протесту. Президент країни Хасан Роухани заявив, що вони викликані як внутрішніми проблемами, так і втручанням інших країн.

Позицію Франції розділили й інші постійні члени РБ. Постпред РФ заявив про неприпустимість використання “надуманих приводів” для включення до порядку денного Ради безпеки “суто внутрішньополітичних сюжетів”. Заступником постійного представника Китаю при ООН У Хайтао також підкреслив, що “ситуація в Ірані не представляє ніякої загрози міжнародному миру і безпеці”. “Обговорення внутрішньої ситуації в Ірані не співвідноситься з обов’язками Ради, записаними в Статуті ООН. І це не допомагає вирішити внутрішні питання Ірану”, — сказав Хайтао.

© РИА Новини / Григорій СысоевНебензя припустив, що у США алергія на ИранОднако постпред Великобританії при ООН заявив, що у Лондона є претензії до Тегерану не тільки в контексті недавніх протестів. “Сполучене Королівство стурбоване ситуацією в області прав людини в Ірані, і це стосується не тільки ставлення до протестувальників. Продовження виконання смертних страт, включаючи їх і у ставленні підлітків, слабка система права, обмеження свободи вираження поглядів та свободи віросповідання — все це нас дуже турбує”, — сказав постпред Меттью Райкрофт.

У цьому зв’язку він закликав Іран “слідувати міжнародним зобов’язанням і поважати права народу на свободу думки і мирних зібрань”.