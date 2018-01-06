ООН, 6 січ — . США зловживають майданчиком Ради Безпеки ООН і підривають авторитет цієї структури, заявив постпред Росії Василь Небензя, коментуючи скликання засідання РБ по Ірану. © AFP 2017 / Eduardo Munoz Alvarez Постпред США при ООН винесла попередження Ірану на засіданні Радбезу

“Навіщо США — постійний член Ради і один з авторів Статуту ООН — підривають авторитет СБ як головного органу, відповідального за підтримку міжнародного миру і безпеки? Для всіх очевидно, що обрана тема не співвідноситься з статутними прерогативами Ради Безпеки”, — сказав Небензя у своєму виступі.

Російський постпред також звинуватив США в підриві ядерної угоди з Тегераном. “Справжня підоснова причини скликання сьогоднішнього засідання криється не в спробах захистити права людини та інтереси іранського народу, а в завуальованій спробі використовувати поточний момент для продовження лінії на підрив Спільного всеосяжного плану дій з врегулювання ситуації навколо іранської ядерної програми”, — підкреслив дипломат.

© AP Photo / Andrew НагпікХейли закликала не допустити розвитку ситуації в Ірані за сценарієм СирииПри цьому Небензя припустив, що у США “алергія” на Іран, ситуація в якому, за його словами, нормалізувалася “до Речі, за це нам коштувало б подякувати Вашингтон, оскільки багато в чому з-за його енергійних, заохочувальних і спонукальних меседжів іранському народу відбулася консолідація іранського суспільства на ґрунті антиамериканських настроїв. Таке враження, що незрозуміла раціонально алергія на цю країну застилає очі в оцінці відбуваються там подій, і бажане видається за дійсне”, — заявив російський постпред, висловивши разом з тим жаль через загибель людей під час акцій протесту в Ісламській республіці.

“Але дайте Ірану самому розібратися зі своїми проблемами, тим більше, що це і відбувається”, — підкреслив Небензя.

Раніше постпред США при ООН Ніккі Хейлі влада Ірану попередила, що світ стежить за їх діями у зв’язку з протестами в країні.

© Fotolia / Emanuele MazzoniФранция не погодилася з США в оцінці того, що відбувається в ИранеСовет Безпеки ООН у п’ятницю з ініціативи США проводить засідання по Ірану.

У великих містах Ірану 28 грудня почалися масові акції протесту. Президент країни Хасан Роухани заявив, що невдоволення населення викликано внутрішніми проблемами, а також підбурюванням інших держав. За даними ЗМІ, жертвами заворушень стали не менше 20 людей, в столиці близько 450 осіб було затримано.

Командувач іранською Корпусом вартових ісламської революції Мохаммад Алі Джаафарі 3 січня заявив про закінчення “смути”. МВС повідомило, що у протестах взяли участь близько 42 тисяч чоловік.