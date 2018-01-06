Голова Новомиколаївського райради, якого днями затримали на отриманні хабара в розмірі 27 тис. грн, був членом партії Блок Петра Порошенка.
Про це у своєму Facebook повідомив нардеп від цієї політичної сили Ігор Артюшенко.
“Повинен визнати, що затриманий голова райради обирався в депутати райради в 2015 за списками нашої партії”, – зазначив Артюшенко.
За словами нардепа, затриманого хабарника вже виключили з лав партії, а найближчим часом його позбавлять мандата.
“Звичайно, я його виключив з ганьбою з наших лав, про що повідомив центральному керівництву партії. Звичайно, найближчим часом він перестане очолювати райрада. Більш того, на найближчому з’їзді партії ми заберемо його депутатський мандат”, – повідомив парламентарій.
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