Голова Новомиколаївського райради, якого днями затримали на отриманні хабара в розмірі 27 тис. грн, був членом партії Блок Петра Порошенка.

Про це у своєму Facebook повідомив нардеп від цієї політичної сили Ігор Артюшенко.

“Повинен визнати, що затриманий голова райради обирався в депутати райради в 2015 за списками нашої партії”, – зазначив Артюшенко.

За словами нардепа, затриманого хабарника вже виключили з лав партії, а найближчим часом його позбавлять мандата.

“Звичайно, я його виключив з ганьбою з наших лав, про що повідомив центральному керівництву партії. Звичайно, найближчим часом він перестане очолювати райрада. Більш того, на найближчому з’їзді партії ми заберемо його депутатський мандат”, – повідомив парламентарій.