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Заступник декана луганського університету зібрав 50 тисяч гривень за іспити

06.01.2018

Замдекана луганского университета собрал 50 тысяч гривен за экзамены

Заступника декана одного з університетів Луганській області викрили у систематичному вимаганні хабарів від старост навчальних груп за успішну здачу іспитів.

Про це повідомляє департамент комунікацій Нацполиции.

Жінка вимагала 50 тис. гривень. Її затримали при отриманні частини хабара на свою банківську картку. Крім цього правоохоронці вставили, що чиновник, користуючись своїм службовим положенням «закривала» сесії студентам, які не відвідували навчання і фактично перебували на непідконтрольної території України.

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