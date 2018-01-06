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Не менш шести чоловік загинули в ДТП за участю мікроавтобуса в Індії

06.01.2018

МОСКВА, 6 січ — . Щонайменше шість людей загинули, ще 19 постраждали в результаті падіння мікроавтобуса в ущелину в індійському штаті Джамму і Кашмір, повідомляє видання Hindustan Times.ДТП в Починковском районе Нижегородской области. 6 января 2018© Фото : ГУ МНС по Нижегородській областиПять людей загинули в ДТП з бензовозом в Нижегородської області

За даними газети, інцидент стався о 13.15 (10.45 мск) поруч з населеним пунктом Кагот на трасі Рамнагар-Удхампур. У салоні автобуса перебували 25 пасажирів.

“Близько трьох-чотирьох пасажирів в критичному стані були доставлені в Джамму для надання спеціальної медичної допомоги”, — привід газета слова представника поліції Мохаммеда Райеса Бата (Mohammed Rayees Bhat).

За попередніми даними, причиною аварії стало порушення водієм правил дорожнього руху.

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