МОСКВА, 6 січ — . Щонайменше шість людей загинули, ще 19 постраждали в результаті падіння мікроавтобуса в ущелину в індійському штаті Джамму і Кашмір, повідомляє видання Hindustan Times. © Фото : ГУ МНС по Нижегородській областиПять людей загинули в ДТП з бензовозом в Нижегородської області

За даними газети, інцидент стався о 13.15 (10.45 мск) поруч з населеним пунктом Кагот на трасі Рамнагар-Удхампур. У салоні автобуса перебували 25 пасажирів.

“Близько трьох-чотирьох пасажирів в критичному стані були доставлені в Джамму для надання спеціальної медичної допомоги”, — привід газета слова представника поліції Мохаммеда Райеса Бата (Mohammed Rayees Bhat).

За попередніми даними, причиною аварії стало порушення водієм правил дорожнього руху.