КИЇВ, 6 січ — . Міноборони України заявляє про трьох обстріл позицій силовиків у Донбасі за минулу добу, один військовий поранений.

© РИА Новини / СтрингерВ ДНР повідомили про загибель мирного жителя через обстріл силовиковКонтактная група з мирного врегулювання конфлікту в Донбасі раніше в Мінську погодила режим припинення вогню до новорічних та різдвяних свят з 23 грудня. Проте сторони конфлікту продовжують звинувачувати один одного у порушенні перемир’я.

“Загалом за минулу добу окупаційні війська здійснили три обстрілу по наших позиціях по всій лінії розмежування, всі обстріли були прицільні. Військовослужбовці збройних сил України, дотримуючись домовленостей, вогонь у відповідь не відкривали. За минулу добу в результаті бойових дій загиблих серед військових немає, з-за обстрілу поранений один український військовослужбовець”, — сказав на брифінгу в суботу офіційний представник Міноборони України Олександр Мотузяник.

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