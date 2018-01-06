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ВСУ використовують перемир’я для зміцнення позицій, заявили в ЛНР

06.01.2018

ЛУГАНСЬК, 6 січ — . Українські силовики використовують оголошене перемир’я для зміцнення позицій у лінії зіткнення в Донбасі, заявив у суботу журналістам в. о. начальника управління Народної міліції ЛНР Михайло Филипоненко.

Военнослужащий Народной милиции ЛНР на передовой позиции в Донбассе. © ВСУ ведуть повітряну розвідку в трьох населених пунктах, заявили в ЛНРКонтактная група з мирного врегулювання конфлікту в Донбасі раніше погодила в Мінську режим припинення вогню до новорічних та різдвяних свят з 23 грудня. Сторони звинуватили один одного у порушенні перемир’я.

“Використовуючи “новорічне перемир’я”, противник продовжує нарощувати зміцнення, сили та засоби уздовж лінії зіткнення”, — заявив спікер.

За даними Народної міліції, в районі підконтрольного українським силовикам населеного пункту Кримське, силами особового складу 2 роти 15 батальйону 58 бригади ЗСУ проводяться інженерні роботи по обладнанню нових позицій.

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