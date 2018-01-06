КИЇВ, 6 січ — . Посол великої Британії в Україні Джудіт Гоф заявила, що Британія не бачить можливостей для візової лібералізації з Україною найближчим часом, так як очікує підтвердження, що видача віз на Україні відповідає вимогам безпеки.

© РИА Новини / СтрингерЕвросоюз назвав умови збереження безвізового режиму з УкраинойПо її словами, крім усього іншого, це питання ускладнений недавнім прецедентом, коли паспорт громадянина України незаконно отримав громадянин іншої держави — той самий, який стріляв у чеченських добровольців АТО Адама Осмаєва і Аміну Окуеву.

“Тепер ми очікуємо належного розслідування цього факту, щоб переконатися в тому, що процес видачі віз на Україні захищений і безпечний. Оскільки в іншому випадку лібералізація загрожує вже Великобританії та безпеки її громадян”, — цитує Гоф українське видання “Новий час”.

У червні 2017 року прес-секретар МВС України Артем Шевченко повідомив, що в Києві з пістолета поранений виходець із Чечні Адам Осмаєв і на нього та його дружину Аміну Окуеву скоєно замах. Правоохоронці завели справу за фактом замаху на вбивство Осмаєва і його дружини Аміни Окуєвої. Пізніше стало відомо, що у кілера, який стріляв у Осмаєва, був знайдений паспорт, видання “Страна.иа” повідомило, що паспорт був отриманий за документами іншої людини.

© AFP 2017 / Yuri DyachyshynЧерная мітка: чому в Києві заговорили про скасування безвиза з ЄСВ кінці жовтня невідомий обстріляв автомобіль, в якому знаходилися Осмаєв і Окуєва, в результаті чого Осмаєв був поранений, а Окуєва загинула. Порушено справу за статтею “умисне вбивство”.

З 11 червня 2017 року громадяни України вільно користуються правом безвізових поїздок у країни Європейського союзу, за винятком Великобританії та Ірландії і включаючи чотири шенгенських держави — Ісландію, Ліхтенштейн, Норвегію та Швейцарію.

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