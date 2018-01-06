МОСКВА, 6 січ — . Намір влади змінити заднім числом положення ядерної угоди з Іраном негативно позначиться на долі договору, заявив голова комітету нижньої палати парламенту з міжнародних справ Леонід Слуцький. © AFP 2017 / Eduardo Munoz Alvarez В раді федерації прокоментували заяви США в ООН про протести в Ірані

Держсекретар США Рекс Тіллерсон не виключив, що спеціальний американський закон для зміни заднім числом ядерної угоди з Іраном буде прийнятий вже на наступному тижні “або незабаром після цього”.

“Очевидно, що прийняття даного закону позначиться на долі ядерної угоди) негативним чином. І сам прецедент “заднього числа” тут вельми примітний”, — сказав Слуцький.

Президент США Дональд Трамп раніше заявив, що Білий дім буде працювати з конгресом над “серйозними недоліками” укладеного 14 липня 2015 року міжнародної угоди з Іраном. Він відмовився офіційно підтвердити конгресу, що Іран дотримується ядерну угоду, але не став на міжнародному рівні оскаржувати дотримання Тегераном домовленостей. При цьому Трамп зазначив, що якщо американські зусилля по поліпшенню угоди проваляться, то США вийдуть з нього.

Держдеп вважає, що США невигідно виходити з угоди, але можна спробувати виправити його, прописавши додаткові умови для Ірану заднім числом в американському законі. В Ірані заявляють, що подібний закон був би порушенням угоди.