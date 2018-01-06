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У США чоловік убив свою сім’ю і наклав на себе руки

06.01.2018

В США мужчина убил свою семью и покончил с собой Серед загиблих неповнолітній.

В американському місті Санта-Кларита (округ Лос-Анджелес) чоловік влаштував стрілянину, в результаті якої загинули чотири члени його сім’ї, включаючи неповнолітньої дитини.

За попередньою версією слідства, чоловік вбив свою дружину і двох дітей віком близько 20 і 11 років. Після розправи з членами своєї сім’ї він покінчив з собою.

Відзначається, що поліція виявила тіла 5 січня в закритому на час свят центрі денного догляду за дітьми. За наявними даними, там працювала вбита жінка.

Про причини такого вчинку поліція не повідомляє, з’ясовуються обставини інциденту.

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