МОСКВА, 7 січня — . Одинадцять саудівських принців були заарештовані в четвер після того, як вони відмовилися припинити протест в королівському палаці Каср-аль-Хукм в Ер-Ріяді. Про це заявив генеральний прокурор Саудівської Аравії Сауд аль-Мужиб, його слова наводить Al Arabia.

© РИА Новини / Олексій ДружининЗадержанных саудівських принців катують, пишуть СМИКак заявив генпрокурор, протестувальники члени монаршої сім’ї вимагали скасування наказу короля Салмана бен Абдель Азіза Аль Сауда, згідно з яким принци тепер повинні самі оплачувати рахунки за воду і електрику. Крім того, учасники акції хочуть отримати грошову компенсацію за судовий вирок щодо їх родича. ЗМІ повідомляють, що мова йде про казні їх двоюрідного брата.

Аль-Мужиб зазначив, що принци поміщені у в’язницю Ель-Хайр, де вони чекають судового розгляду.

У листопаді заново створений комітет по боротьбі з корупцією, очолюваний наслідним принцом Мухаммедом бен Салман, наказав затримати 11 принців з монаршої родини і чотирьох міністрів з діючого складу уряду. За даними прокуратури, в ході слідства були допитані більше 300 людей, близько двох тисяч банківських рахунків заморожено.